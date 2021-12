Hoe ook clubs als Club Brugge, Anderlecht en Racing Genk niet vrijuit gaan: de blabla-contracten van Dejan Veljkovic

Spijtoptant Dejan Veljkovic heeft toegegeven dat hij samen met enkele clubs financiële constructies opgezet heeft om zo een deel van het loon in het zwart te betalen. Veljkovic noemt het 'blabla-contracten'.

Dat staat te lezen in Het Nieuwsblad, dat het dossier kon inlezen. Daaruit blijkt dat Veljkovic jarenlang trainers en spelers in het zwart betaalde, meestal in samenspraak met de clubbesturen. Zo konden de clubs hogere salarissen aanbieden. Veljkovic stelde de clubs voor om bovenop het arbeidscontract van zijn trainers nóg een contract af te sluiten: het zogenaamde 'blabla-contract'.

Meestal ging het dan over een scoutingsovereenkomst of een overeenkomst voor management- of consultancydiensten. Een van de genoemde namen is Peter Maes. Maar het is veel grootschaliger dan dat. Veljkovic noemt liefst 9 trainers, 31 spelers en enkele clubbestuurders van Anderlecht, Club Brugge, KV Mechelen, Racing Genk, Standard, Lokeren en OHL.

Uit het rapport blijkt dat Veljkovic bij Lokeren en Genk voor 1,5 miljoen aan valse scoutingscontracten hebben afgesloten. Geld dat bestemd was voor Peter Maes en Erwin Lemmens, Maes' assistent. Bij Aleksandar Jankovic (bij KV Mechelen en Standard) zou dit bedrag oplopen tot 2,38 miljoen.