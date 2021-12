Rode Duivel of Oranje: Pascal Struijk heeft een duidelijke voorkeur: "Als kind was het mijn droom"

Pascal Struijk, de verdediger van Leeds United, kan nog altijd voor de Rode Duivels of Oranje spelen. Zelf zou Struijk graag voor de Nederlandse ploeg uitkomen, maar hij wil voorlopig nog geen enkele deur sluiten.

Hoewel hij geen deuren sluit, gaf de Leeds-verdediger in Voetbal International zijn mening over de situatie. "Om sportieve redenen kan ik België niet aan de kant zetten. Maar toen ik een kind was, had ik een droom: ik wilde voor Nederland spelen.

Struijk gaf zelfs een sterk signaal af aan zijn federatie: "Ik hoor nooit iets van de federatie, maar het is normaal dat ik momenteel niet word opgeroepen, want er zijn heel goede centrale verdedigers in de nationale ploeg. Maar als de Nederlandse FA bijvoorbeeld zou zeggen dat ze me nog steeds volgen, dan zou ik blij zijn."

Moeten we Pascal Struijk voorgoed afschrijven? Daar lijkt het wel op.