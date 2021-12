De Sart eist hoofdrol op bij AA Gent: "Milicevic zegt me dikwijls dat ik dat meer moet doen"

Julien De Sart liet nog eens van zich spreken bij AA Gent gisterenavond tegen Lommel. Met een fantastisch afstandsschot en een omgezette penalty mocht hij zich 'man van de match' noemen.

Al kon het in het spel wel wat beter. "Het was niet mijn beste match, maar die twee goals zijn wel belangrijk. Ik aarzelde niet toen die penalty moest gegeven worden, want mijn naam stond als eerste op de lijst. Dat had de coach vooraf al beslist. Ik had er vertrouwen in en dan is het leuk dat die bal ook binnengaat. Want strafschoppen en Gent is tot nu toe geen te best huwelijk geweest."

Maar die eerste was wel een beauty. “Mijn eerste goal ging er inderdaad lekker in. Misschien moet ik dat inderdaad vaker proberen. Bij Gent kom ik ook vaker in die positie omdat we zo hoog spelen. Danijel Milicevic pusht me altijd om mijn kans te gaan en dat werpt zijn vruchten af.”