Belgische smaakmaker van Heracles Almelo komt dit seizoen niet meer in actie

In de uitwedstrijd tegen Feyenoord raakte Ismail Azzaoui geblesseerd. Nu heeft hij slecht nieuws gekregen.

Ismail Azzaoui begon zijn carrière bij de jeugd van Anderlecht. Nadien volgde avonturen bij onder andere Tottenham en Wolfsburg tot hij vorig jaar in oktober een contract tekende bij Heracles in Nederland.

De rechterflankaanvaller is een vast waarde dit seizoen met drie doelpunten in twee assists in twaalf wedstrijden voor de ploeg uit Almelo. Zijn club maakte vandaag bekend dat hij niet meer in actie zal komen dit seizoen. De Belg met Marokkaanse roots blesseerde zich namelijk aan zijn knie in de uitwedstrijd tegen Feyenoord.

“Mijn seizoen is voorbij”, vertelt Azzaoui over zijn situatie. “Het is moeilijk voor mij en mijn familie, maar we zullen dit overwinnen zoals we dat eerder hebben gedaan. Ik wil al mijn ploeggenoten, de fans en de club danken voor hun steun. Ik kom nog sterker terug.”