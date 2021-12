KV Oostende kan terug rekenen op twee van zijn sterkhouders

KV Oostende zit in puntennood. Ze bengelen onderaan de Jupiler Pro League en ontvangen zaterdag Eupen in eigen huis. Gelukkig is er wel goed nieuws te rapen bij KV Oostende.

KV Oostende kwam op hun eigen website met het nieuws dat twee van hun sterkhouders terug klaar zijn voor de volgende wedstrijd. Zowel Brecht Capon als Marko Kvasina zijn terug fit en zitten ineens in de selectie voor de belangrijke wedstrijd tegen Eupen. De 33-jarige Capon speelde dit seizoen al 13 wedstrijden voor KVO en kwam daarin tot één doelpunt en één assist. Kvasina kwam dit seizoen 15 maal in actie en kwam daarin één keer tot scoren en gaf twee assists. Hopelijk kunnen zijn KV Oostende helpen om de weg naar boven te vinden.





Volg KV Oostende - Eupen live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (04/12).