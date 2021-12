Hein Vanhaezebrouck wil met publiek blijven spelen: "Ziel van de supporters ontnomen"

Het Overlegcomité zit op dit moment samen om nieuwe maatregelen tegen het coronavirus te bespreken.

De vrees is groot dat ook in het voetbal van de Jupiler Pro League geen publiek meer zal toegelaten worden. “Moest dat het geval zijn, dan vind ik dat een spijtige zaak”, zegt Hein Vanhaezebrouck aan HLN.

Hij ziet meteen ook andere oplossingen. “Er bestaat ook nog een tussenstap, die in Duitsland ingevoerd is. Daar gaan ze naar een partiële bezetting, met een maximumpercentage naargelang de capaciteit.”

“De voetbalsector is vorig seizoen al zwaar geraakt, toen er zonder volk moest gespeeld worden. Voor de voetbalsector waren er ook geen bijkomende maatregelen, terwijl dat voor andere sectoren wel het geval is. Voetbalclubs zijn afhankelijk van hun publiek, van ticketverkoop en van allerlei zaken daar rond. Het zou dan ook zonde zijn als dat opnieuw zou moeten gebeuren.”

Vanhaezebrouck loopt niet bepaald warm voor de politieke keuzes. “Er zijn allerlei beslissingen - en ook géén beslissingen - genomen in de voorbije maanden. Daardoor zitten we nu weer op een punt waarop het blijkbaar allemaal weer in één keer moet gebeuren. Voor voetballers, voetbalfans, clubs, trainers - iedereen die erbij betrokken is - is voetballen zonder publiek geen goeie zaak. We hebben vorig jaar al ervaren dat zo de ziel van de supporters ontnomen wordt.”