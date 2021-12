Van bankzitter tot matchwinnaar in bekerduel tegen Beerschot: "Ik moest er staan voor de ploeg"

Standard plaatste zich donderdagavond als achtste en laatste club voor de kwartfinales van de Croky Cup. Na negentig minuten was er nog niet gescoord. In de verlengingen zorgden Muleka en Bokadi voor de gevleide 2-0.

Dat Standard bij de laatste acht zit in het bekertoernooi, is in grote mate te danken aan Laurent Henkinet. De vervanger van de geblesseerde Arnaud Bodart keepte een fantastische wedstrijd en werd dan ook terecht uitgeroepen tot man van de match. Henkinet hield in de tweede Rapha Holzhauser van een gemaakt doelpunt.

"Beerschot heeft ons pijn gedaan vandaag. In de moeilijke momenten is het je taak als doelman om er te staan voor het team. Ik denk dat het dankzij onze schitterende teamspirit is dat we verlengingen hebben kunnen afdwingen. Daarin hebben we het afgemaakt", vertelde Henkinet in gesprek met RTL Sport.

"We zijn nog steeds zoekende"

Laurent Henkinet, de doublure van Arnaud Bodart, moest toegeven dat de Rouches het niet onder de markt hadden tegen Beerschot. "We zijn nog steeds zoekende, dat werd vandaag ook opnieuw duidelijk. Het ontbreekt ons aan vertrouwen. Ik hoop dat deze kwalificatie ons wat dat betreft zal helpen. Of de beker belangrijk is voor ons? Wij zijn Standard, we kunnen het ons niet veroorloven om een competitie zomaar te laten schieten. Alle wedstrijden zijn hier belangrijk", besluit de 29-jarige doelman, die in het tussenseizoen transfervrij overkwam van OHL.