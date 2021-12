📷 De indrukwekkende statistieken van Thibaut Courtois bij Real Madrid

De keeper van de Rode Duivels maakt indruk bij Real Madrid. Dit gevoel wordt bevestigd door zijn statistieken. AS heeft donderdag een mooi overzicht gemaakt van Courtois zijn cijfers.

Thibaut Courtois is het seizoen uitstekend begonnen bij Real Madrid. Hij scoorde afgelopen weekend punten tegen Sevilla en woensdag tegen Athletic Bilbao. Hij zet ook indrukwekkende statistieken neer tussen de Madrileense doelpalen.

De Belgische doelman heeft echter niet veel clean sheets gescoord, met slechts vier in 15 La Liga-wedstrijden tot nu toe dit seizoen. Maar dat weerhoudt hem er niet van om "de beste keeper van La Liga" te zijn, volgens AS, die haar bewering met cijfers staaft.

80% van de ballen gered, 14 beslissende reddingen

Real heeft dit seizoen 20 wedstrijden in alle competities gespeeld en Thibaut Courtois heeft 61 van de 77 pogingen die hij onder ogen kreeg gered. Een solide verhouding van bijna 80% van de schoten. En Thibaut Courtois is ook, met afstand, de meest beslissende doelman in La Liga.

In de competitie heeft hij, volgens de cijfers van InStat, 14 beslissende reddingen verricht, meer dan welke andere doelman in Spanje ook. Achter de Rode Duivel staan, in volgorde, Yassine Bounou (Sevilla, 11 beslissende reddingen), Alex Remiro (Sociedad, 8 beslissende reddingen) en Jan Oblak (Atletico, 7 beslissende reddingen).

Thibaut Courtois heeft zaterdagavond de kans om zijn record te verbeteren als Real Madrid het opneemt tegen Real Sociedad. Het is een echte topper, want Real Sociedad staat op de derde plaats in La Liga.