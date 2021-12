De stemming van de Gouden Bal 2021 is onthuld en twee landen plaatsten een Rode Duivel op de eerste plaats

Lionel Messi won voor de 7de keer de Gouden Bal deze week. Nu is de volledige stemming bekendgemaakt. Onze Rode Duivels komen op verscheidene journalisten hun lijst voor.

Organisator France Football liet namens elk FIFA-land één voetbaljournalist stemmen op zijn persoonlijke top vijf. In België was die eer weggelegd voor Frédéric Larismont van Le Soir. Hij zette Messi op de eerste plaats, gevolgd door Jorginho en Lewandowski. N'Golo Kanté en Romelu Lukaku maakten zijn top vijf compleet.



Er zijn ook twee landen die een Rode Duivel op de eerste plaats zetten. Brazilië koos zelfs voor twee Belgen in de top vijf: Kevin De Bruyne (1) en Lukaku (4). De twee kregen zelfs de voorkeur op Neymar (5). Ook bij de IJslandse stemmen staat De Bruyne op de eerste plaats. Van onze noorderburen (Nederland) kreeg De Bruyne de 4de plaats.

Een stemming is altijd heel subjectief en dat zie je ook bij de journalist die de lijst voor Argentinië moest invullen. Hij zag de bui waarschijnlijk al hangen en plaatste Robert Lewandowski zelfs niet in de top 5.