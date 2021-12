🎥 Divock Origi schiet Liverpool in blessuretijd naar zege, Newcastle wint

Liverpool heeft op de vijftiende speeldag in de Premier League met 0-1 gewonnen op bezoek bij Wolverhampton.

Leander Dendoncker startte in de basis bij de Wolves en speelde de volledige match. Origi viel een twintigtal minuten voor tijd in, maar kroonde zich nog tot matchwinnaar. Man City kan die eerste stek vanavond nog overnemen.

In de vierde minuut van de extra tijd scoorde Origi de enige goal van de partij. Door de zege kwam Liverpool samen met Chelsea aan de leiding in de Premier League. Man City nam die echter weer over na een 1-3-zege op Watford. Kevin De Bruyne viel in de tweede helft in en maakte zo zijn wederoptreden na zijn coronabesmetting na de interlandbreak.

Onderin wist Newcastle United zijn eerste zege te boeken. Er werd met 1-0 gewonnen van Burnley. Callum Wilson scoorde het enige doelpunt van de match.