Glenn Verbauwhede geeft onfris verhaal over Propere Handen: "Spijtoptant deed aanbod, journalist met hoge functie aan tafel"

Spijtoptant Dejan Veljkovic heeft een akkoord met het Belgisch gerecht gevonden en dus zullen er de komende weken en maanden mogelijk nog heel wat mensen uit het voetbal moeten vrezen. Glenn Verbauwhede kwam alvast met een opmerkelijk verhaal.

"Het ging over een transfer naar Gent of Lokeren", aldus Verbauwhede in gesprek met de podcast MidMid deze week.

Onfris verhaal

"De spijtoptant was daar, om zijn naam niet te noemen. En ook een journalist met een hoge functie bij een krant."

"Ik kreeg van de spijtoptant een aanbod om zoveel te verdienen als ik tekende bij de ene club en zoveel als ik tekende bij de andere club, maar het zou via een vennootschap betaald worden dat hij zou opzetten. Bla, bla, bla ... Ik ben opgestaan en heb bedankt en tot ziens gezegd."