Mata gelooft in Parijse stunt voor Club Brugge: "We zijn voor de volle honderd procent klaargestoomd"

Club Brugge heeft morgen een mirakel nodig om een Europese lente af te dwingen op het veld van PSG. Ook Clinton Mata beseft dat het een lastige wedstrijd zal worden. Maar de flankverdediger gelooft in mirakels.

Het was Philippe Clement zelf die het woord mirakel in de woord nam. "De kwalificatie zou een mirakel zijn", aldus de coach van Club Brugge op de persconferentie van eerder deze avond. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

"De groep heeft alleszins vertrouwen om de wedstrijd te beginnen", gelooft Clinton Mata in mirakels. "We hebben een goede week achter de rug en dat geeft vertrouwen."

Maar is vertrouwen genoeg om (liefst) drie punten te pakken in het Parc des Princes? "Ik voel me alleszins goed én we zijn goed gerecupereerd. Bij Club Brugge worden we voor elke match honderd procent klaargestoomd." (knipoogt)