Vreemder moet het niet worden? 'Engelse middenmoters kunnen Hazard oppikken voor... 25 miljoen euro'

Er is al héél véél inkt gevloeid over de toekomst van Eden Hazard. Het ene gerucht is al vreemder dan het andere. Ook dit pareltje willen we jullie niet onthouden.

Niet alleen in België en Spanje is de toekomst van Eden Hazard voorpaginanieuws. Ook de Engelse kranten zijn bezig met een eventuele terugkeer van de Rode Duivel. Al maken sommige tabloids het wel héél bont. Volgens The Mirror hebben Everton FC, West Ham United en Newcastle United zich bij Real Madrid gemeld voor Hazard. Het zijn niet bepaald de teams waar Hazard überhaupt voor zou terugkeren. Echt niet? Maar dat is niet alles. Volgens het medium is De Koninklijke bereid om hem te laten gaan voor amper 25 miljoen euro. We zeggen jullie nu al: dat zal niét gebeuren. Bovendien wil de Spaanse grootmacht Hazard in januari niet laten vertrekken.