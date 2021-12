Gent corrigeert Vanhaezebrouck voor de tweede keer in één week: "Ongelukkige uitspraak van de trainer"

Een nogal sarcastische Hein Vanhaezebrouck gaf na de match op het veld van OH Leuven een interview waarin hij zei dat hij de mondmaskers voor de spelers "een beetje te gek voor woorden" vond. AA Gent moest hem daarin weer corrigeren.

Vanhaezebrouck nam de situatie op de korrel waarbij de spelers vier keer een nieuw mondmasker moesten aandoen voor de opwarming, de aftrap, de tweede helft en om naar de supporters te gaan. Dat was echter niet naar de afspraak die met de Pro League en de regering gemaakt werd. Gment reageerde voor de tweede keer in één week - Vanhaezebrouck had ook een uitspraak over Antwerp gedaan - op zijn officiële media over de uitspraken van Hein.

"Vrijdag nam de Pro League een unanieme beslissing over het dragen van het mondmasker bij wedstrijden, een beslissing die vanzelfsprekend ook gedragen wordt door onze club", klinkt het. "Na de wedstrijd OH Leuven – KAA Gent reageerde onze trainer, Hein Vanhaezebrouck, in een interview op een ongelukkige manier op deze maatregel. In overleg met de trainer bevestigt KAA Gent echter volledig achter het protocol van de Pro League en de regering te staan. Ook in de toekomst zal KAA Gent de richtlijnen van de Pro League en de regering opvolgen zoals het bestuur, de technische staf en de spelers trouwens al gedaan hebben naar aanleiding van de wedstrijd in Leuven."