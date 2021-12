Pro League komt met opmerkelijk voorstel: "Laat mensen met een stadionverbod zich op het uur van de match aanmelden bij de politie"

Na de ongeregeldheden van afgelopen weekend besloot de Raad van Bestuur van de Pro League maandag om dit kalenderjaar geen fans van het bezoekende team toe te laten in de stadions. In het Nieuwsblad geeft CEO Pierre François meer tekst en uitleg.

"Over het algemeen werd de mondmaskerplicht goed opgevolgd, maar toch merken we dat voornamelijk de ultragroepen de mondmaskerplicht minder respecteren. Net zoals we hebben waargenomen dat dat bij supporters die verplaatsingen maken met de bus ook het geval was."

"Daarom vinden we het nuttig om verplaatsingen van supporters met de bus te beperken. Hierdoor zullen er minder coronabesmettingen worden opgelopen voor, tijdens en na de wedstrijd", aldus François.

Stadionverbod

François kwam verder terug op het feit dat heel wat mensen met een stadionverbod nog steeds makkelijk binnen geraken in onze stadions. Dinsdag zal de Pro League daarom een opmerkelijk voorstel lanceren bij het kabinet van Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

"We willen dat mensen met een stadionverbod zich op het uur van de wedstrijd aanmelden op het politiecommissariaat, zoals dat vroeger het geval was. Wij gaan dit voorstellen en adviseren, maar we kunnen daar niet zelf over beslissen."