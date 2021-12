Club-icoon doet uit de doeken wie hij zou opstellen tegen PSG: "Nooit begrepen waarom Vormer uit de ploeg viel"

Met welke spelers maakt Club het meeste kans om PSG nog eens te verrassen? Vormer zou blij Club-icoon Julien Cools alleszins zeker in de basis staan. Het is met spanning uitkijken naar de keuzes van Clement, nadat die op de vorige speeldag tegen Leipzig niet goed uitdraaiden.

Kan Club Brugge nog Europees overwinteren? "Ik heb mijn twijfels na de vorige wedstrijd", zegt Julien Cools aan Het Laatste Nieuws. "Ik vrees dat ze het niet gaan halen. Ik had alles gezet op het thuisduel tegen Leipzig. Maar dat liep helemaal verkeerd. Philippe Clement gaf ook toe dat hij in fout was. Ik vond zelf zijn opstelling heel raar."

© Photonews

Die wedstrijd is -achter de rug, het is nu zaak om er in de laatste groepsmatch het beste van te maken. "Zo moeten ze proberen de nul te houden. Maar dat wordt sowieso een probleem. In onze vaderlandse competitie slikt Club de laatste tijd veel tegengoals. Hoe gaat dat plots veranderen op het allerhoogste niveau?"

Een viermansdefensie moet daar voor zorgen. "Met een ruit op het middenveld", vervolgt Cools. "Balanta zou ik als defensieve middenvelder zetten, daarvoor Vormer en Rits. En ten slotte Vanaken in steun van aanvallers Lang en De Ketelaere. Die laatste twee moeten een vrije rol krijgen. Laat Lang maar dribbelen, hij heeft de kwaliteiten om toe te slaan."

Met ervaren mannen spelen in Europa

Opvallend is dat Cools dus ook op Vormer rekent. "Waarom ik Vormer in de basis zet? Ik heb nooit begrepen waarom hij uit de ploeg viel. Er zijn blijkbaar afspraken gemaakt bij het begin van het seizoen. Maar op Europees niveau moet hij altijd spelen. Met alle respect voor Van der Brempt bijvoorbeeld, maar dit niveau komt te vroeg voor hem. Op Europees niveau moet je spelen met mannen die ervaring hebben."