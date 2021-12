Gelooft u in een stunt? Club Brugge komt met opzwepende boodschap voor clash met PSG: "We hebben het tegendeel bewezen"

Club Brugge speelt dinsdag in de vooravond zijn laatste troefkaart uit in de strijd om een Europese lente. Het moet dan in Parijs beter doen dan Leipzig thuis tegen Manchester City.

Als RB Leipzig in eigen huis wint van Manchester City, dan is het voor blauw-zwart sowieso over en sluiten. In het andere geval is er wél nog een mogelijkheid, maar dan moet Club Brugge wel stunten.

Toch blijven ze er vol in geloven bij blauw-zwart. Het gelijkspel uit de heenwedstrijd een dikke twee maand geleden helpt in die overtuiging.

"Ze dachten dat het onmogelijk was en we hebben hen overtuigd van het tegendeel", klinkt het in een opzwepende boodschap op de sociale media.