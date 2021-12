Niet iedereen opgezet met maatregel Pro League: "Alsof je na een diefstal de winkels sluit in plaats van de dieven oppakt"

Maandag besliste de Raad van Bestuur van de Pro League om voor de rest van het kalenderjaar geen bezoekende fans meer toe te laten in de Jupiler Pro League. Op die manier wil de Pro League komaf maken met het wangedrag van de voorbije weken.

Toch is niet iedereen opgezet met deze maatregel. "We zijn hier niet over gecontacteerd en vinden het vreemd dat alle ploegen worden bestraft voor de baldadigheden van enkelingen. Waarom moeten alle Belgische fans het slachtoffer worden", vraagt Cercle-voorzitter Vincent Goemaere zich luidop af in Het Nieuwsblad. "Dit is een beslissing die snel en onder druk werd genomen. Opnieuw een gemiste kans voor de Pro League."

Ook Thorsten Theys, COO van KV Oostende, is niet te spreken over de maatregel van de Pro League. "Dit is alsof er twee zijn betrapt op een diefstal en je dan maar beslist om de winkels te sluiten in plaats van de dieven op te pakken. Het is nog maar eens het bewijs van het dubieuze beslissingsproces en het gebrek aan oordeelkundig vermogen door de Pro League."

"De mensen denken dat het gaat om álle clubs, maar weten niet dat de beslissingen worden doorgeduwd door een klein groepje", klinkt het ongemeen hard.