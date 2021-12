Icoon steekt hand in het vuur voor Kompany: "Dan zou Anderlecht als een kaartenhuisje in elkaar zakken"

Olivier Deschacht is een grote fan van Vincent Kompany. Het boegbeeld van RSC Anderlecht verwacht dat de coach paars-wit opnieuw naar prijzen zal leiden. Al wil hij tussendoor wel nog een tip meegeven.

“Mensen die Vincent Kompany in vraag stellen kennen helemaal niets van voetbal”, liet Olivier Deschacht enkele weken geleden al eens optekenen. Als statement richting de coach van RSC Anderlecht kan het alvast tellen.

“Stel je voor dat Anderlecht een andere coach zou aanstellen”, staat Deschacht in Het Laatste Nieuws nog steeds achter zijn woorden. “Wel, dan zou Anderlecht als een kaartenhuisje in elkaar zakken. Ook richting de fans: Vincent is hun houvast, hij is Anderlecht-DNA.”

© photonews

Toch heeft het boegbeeld van de Brusselaars een bemerking. “Eentje maar. (lacht) Vincent mag niet te veel naar de vorm op training kijken. Zelf vond ik dat ook altijd heel belangrijk, maar ik was een verdediger.”

Mannen als Mbark Bousouffa, Dieumerci Mbokani of Milan Jovanovic namen een snipperweek om vervolgens in het weekend het verschil te maken

“Aanvallende jongens denken anders”, besluit Deschacht. “Mannen als Mbark Bousouffa, Dieumerci Mbokani of Milan Jovanovic namen een snipperweek om vervolgens in het weekend het verschil te maken. Daar moet Kompany rekening mee houden.”