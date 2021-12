Dimitri de Condé verklaart keuze voor Bernd Storck: "Op korte termijn team neerzetten én resultaten boeken"

Woensdagmiddag werd Bernd Storck (58) aan de pers voorgesteld. Dimitri de Condé, Head of Football bij de Limburgers, gaf meer tekst en uitleg waarom de keuze op de Duister gevallen is.

"We kozen voor Bernd Storck omdat we denken dat hij op korte termijn een team kan neerzetten en resultaten kan halen. Dat heeft hij in het verleden trouwens ook al bewezen. Als je kijkt naar het talent dat hier rondloopt, moet je concluderen dat de prestaties tot dusver onvoldoende geweest zijn', aldus De Condé.

"Daarom zijn we ook vrij snel bij Bernd beland. Ik had in het verleden al eens een lang en erg interessant gesprek met hem. Sinds die dag ben ik onder de indruk geraakt van hem. Hij is iemand die heel overtuigend overkomt. Hij beschikt over de uitstraling en het gezag om ons te doen geloven dat we er nog altijd een fantastisch seizoen van kunnen maken."

"Ja, we hebben het moeilijk, maar we hebben alles nog in eigen handen. We gaan met zijn allen volop terugvechten tegen de kritiek van de laatste weken. Samen moeten we in staat zijn om RC Genk weer omhoog te brengen", besluit de Head of Football van Genk.