Nieuwe coach duidelijk: "Snap de supporters" en "Ik vind Vanderhaeghe ook leuk"

Cercle Brugge won op bezoek bij KV Kortrijk en neemt zo opnieuw wat meer afstand van hekkensluiter Beerschot. Het komt ook tot op een puntje van Zulte Waregem en de veilige zestiende plek. Toch is de trainerswissel nog niet vergeten.

Cercle Brugge won met 0-2 bij KV Kortrijk, maar ook in die overwinning bleven de fans kritisch. De Mexicaanse sportief directeur Avina werd door de fans op de korrel genomen, het ontslag van Buffel en Vanderhaeghe is nog niet vergeten.

Toch maakte nieuwkomer Dominik Thalhammer wel een goede beurt met De Vereniging, al ging hij qua veldbezetting en basiself ook vooral door op wat Yves Vanderhaeghe een week eerder al tussen de lijnen had gebracht - ook toen met een overwinning tot gevolg.

Potentie

"We zullen de fans overtuigen", had de coach op voorhand aangekondigd. "De eerste meetings met het team waren heel positief. Er zit veel potentie in dit team en het gaat goed. Ik besef dat de timing niet goed was en dat de fans de vorige coach leuk vonden."

"Ik heb niets te maken met de beslissing en ik wil het gewoon zo goed mogelijk doen. Ik vind Vanderhaeghe ook leuk, de keuze voor dezelfde elf spelers was een tactische keuze om het spel te domineren en voor dynamiek te zorgen."