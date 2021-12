Racing Genk kiest met Storck voor shockeffect: "Spelers die hem niet volgen, spelen niet"

Bernd Storck is terug in het land. Nadat hij eerder al succesvolle passages had bij Moeskroen en Cercle Brugge moet hij nu Racing Genk reanimeren.

Het duurde niet lang vooraleer Racing Genk met Bernd Storck als opvolger voor de ontslagen John van de Brom kwam. De Duitser heeft zijn pluimen in ons land al meer dan verdiend door Moeskroen en Cercle Brugge de redding te bezorgen. Al doet Storck dat geheel op eigen wijze. Er zal dan ook een shockeffect plaatsvinden in Genk. Wie niet wil volgen, zal onverbiddelijk plaats moeten maken voor de discipline van de nieuwe coach. Rudy Cossey, ex-assistent bij Cercle, herinnert de wijze van werken van Storck nog heel goed. “Hij zei van in het begin: 'Ik ben de baas, en ik beslis.' Soms is hij daarin meedogenloos. Spelers die hem niet volgen, spelen niet”, klinkt het.