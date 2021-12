Uitgerekend op zijn verjaardag valt Cyriel Dessers twee keer in de prijzen

Hij moet het tot dusver nog steeds stellen met de rol van supersub, maar Cyriel Dessers maakte zich in korte tijd enorm populair bij Feyenoord.

Woensdag mocht de Genk-huurling 27 kaarsjes uitblazen. Uitgerekend op zijn verjaardag viel hij bij Feyenoord twee keer in de prijzen.

Zo werd hij door de fans verkozen als Legioen Speler van de Maand november. Dat heeft Dessers te danken aan enkele beslissende en late doelpunten.

Daarnaast werd zijn (eerste) doelpunt tegen Sparta Praag verkozen als Doelpunt van de Maand november. "Het was een fantastische maand voor mij. We hebben mooie avonden gehad in Berlijn en Praag. Dat ik belangrijk kon zijn, is voor mij extra leuk", reageerde Dessers op de officiële kanalen van Feyenoord.

.@CyrielDessers, kunstenaar in het lichaam van een spits! 🔄🤩 pic.twitter.com/F8iYfSURLb — Play Sports (@playsports) November 25, 2021