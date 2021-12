🎥 Wedstrijd tussen Atalanta en Villarreal een dag uitgesteld door sneeuwval

Atalanta en Villarreal zouden in een onderling duel uitmaken wie in Groep F met de tweede plaats gaat lopen.

De wedstrijd zou eerst wat later beginnen, maar uiteindelijk werd de knoop doorgehakt om pas donderdag te spelen.

De hevige sneeuwval maakte dat het veld onbespeelbaar geworden was. Manchester United was al zeker van groepswinst.

