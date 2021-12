Goots ziet het steeds meer klikken bij Antwerp: "Maar voor hen is dat minder goed nieuws"

Antwerp is de ploeg van Patrick Goots. Ondanks dat hij in België voor twaalf verschillende clubs speelde, is zijn liefde voor The Great Old het grootst. Hij ziet ze steeds beter worden. "Maar de kern is ruim, daarom is het spijtig dat ze al uitgeschakeld zijn in de beker en in Europa."

Goots volgt Antwerp elke match. "De start was matig, qua punten en qua spel. Maar halfweg hebben ze toch maar mooi 33 punten. Herhaal dat in de terugronde en je doet volop mee voor de titel. Naar mijn gevoel zit er zelfs nog rek op. Intussen lijkt Brian Priskes puzzel meer en meer te passen. Het systeem met twee spitsen werkt alsmaar beter: de automatismen tussen Frey en Samatta zijn aan het komen", klinkt het in HLN. "Voor jongens als Benson en Balikwisha is dat dan weer minder goed nieuws, want zij dreigen uit de boot te vallen. En zo zijn er nog prima voetballers die op de bank of op de tribune zitten. De kern is héél ruim. Eén van Priskes grootste uitdagingen na de winterstop wordt iedereen tevreden houden. Daarom is het des te spijtiger dat Antwerp al is uitgeschakeld in de beker en in Europa." Eén van Priskes grootste uitdagingen na de winterstop wordt iedereen tevreden houden





