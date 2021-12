Tottenham beslist zelf om niet te spelen, UEFA en Rennes niet blij: "Gebrek aan fair play"

Tottenham heeft gisterenavond doodleuk zelf beslist dat de wedstrijd tegen Rennes niet zal doorgaan. Bij de Spurs is er een corona-uitbraak, maar de UEFA gaf geen groen licht voor uitstel. Bij Rennes waren ze 'not amused'.

Tottenham wil niet spelen omdat acht spelers in de selectie positief hebben getest. De Engelse club sprak daarover met de UEFA en Rennes en liet weten dat ze niet van plan zijn om te spelen, tot groot ongenoegen van de Fransen. Rennes wil vanavond gewoon spelen.

"De vertegenwoordiger van Tottenham wilde niet laten weten hoeveel spelers er besmet waren geraakt met corona, ook al staat duidelijk in de regels dat een wedstrijd moet doorgaan als een ploeg minstens dertien veldspelers en een keeper heeft", schrijft Stade Rennes in een statement. "Tottenham sprak over een beslissing van de Engelse autoriteiten, zonder officiële documenten te laten zien."

De UEFA wou dan ook geen officiële toestemming geven voor afgelasting, maar Tottenham liet rond 22u zelf weten dat ze niet gaan spelen. "Dit gebrek aan fair play is nog pijnlijker aangezien Tottenham aan het begin van de middag per e-mail bevestigde dat de wedstrijd gewoon gespeeld zou worden. Toen de Rennes-selectie in Londen was geland, werd er opeens besloten dat de club niet wilde spelen."