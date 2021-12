Voormalig topscout ziet De Ketelaere meteen bij de Europese top meespelen: "De volgende stap moet zo hoog mogelijk zijn"

De CL-campagne van Club Brugge liep wel af op een sisser, toch zijn er jongens die zich Europees op de kaart gezet hebben. Charles De Ketelaere op de eerste plaats. De jongeling van Club viel niet door de mand en gewezen topscout Paul Courant ziet hem heel ver geraken.

Courant schat De Ketelaere hoog in. "Zet Charles morgen bij Chelsea en hij speelt direct. Zeker onder die trainer – ik ken die club en de visie van hun coach een beetje. Charles heeft geen vervolmakingscursus meer nodig. Hij ís al een moderne voetballer – fysiek, technisch en mentaal", geeft Courant aan in HLN.

"De volgende stap voor Charles moet zo hoog mogelijk zijn. Hij hoeft niet eerst nog langs enkele kleinere Europese clubs te passeren. Net omdat alles al heel goed in elkaar zit bij hem. Weet je, als Charles in München zou zijn opgegroeid, speelde hij nu voor Bayern. Ik ben misschien heel euforisch, maar het is zo. Ik ben blij dat er zo iemand in België rondloopt."

Maar op welke positie? “Hij is geen ‘9’ zoals Lewandowski – Vincent (Mannaert, red.) zou zo’n type eens moeten weten te vinden. Charles dien je gewoon in een aanvallende positie uit te spelen, zodat hij doelpunten kan maken. Als ik hem bezig zie, denk ik: ‘Wauw’.”