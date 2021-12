Wedstrijd in Tweede Amateur krijgt bezoek van... Gentse hooligans

De voorbije dagen was er al veel te doen over de terugkeer van het hooliganisme in België. Wel, woensdagavond ging het er weer heftig aan toe tijdens een amateurmatch die bezoek kreeg van... Gentse hooligans.

Het gebeurde in de wedstrijd KSC Lokeren-Temse - KVV Zelzate, weet Het Nieuwsblad. In het vak van Zelzate werden na enkele minuten Bengaals vuur en rookbommen afgestoken en het werd snel duidelijk dat de daders blauw-witte kleuren droegen en Buffalo-gezangen aanhieven. Aan de kantine gooiden ze met glazen en vuurpijlen. De lokale politie was snel ter plaatse en de hooligans namen de benen. Enkele Lokerse supporters konden er wel een paar vatten en overdragen aan de politie. Ook de agenten pakten er twee, zodat ze in totaal vijf 'fans' in hechtenis konden nemen.