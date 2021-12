Xavi boos na uitschakeling: "Wij horen niet thuis in de Europa League"

De uitschakeling van Barcelona in de Champions League is zwaar aangekomen bij Xavi Hernandez. De trainer van Barça heeft zelf vier keer de trofee gewonnen en reageerde kwaad na de nederlaag (3-0) bij Bayern München.

"Ik heb de spelers verteld dat vandaag een nieuw begin voor ons moet zijn, een keerpunt. We kunnen het ons echt niet veroorloven om in de Europa League te spelen", aldus Xavi in de Spaanse media. "Ik ben boos omdat dit nu realiteit is voor ons. Het maakt me kwaad en ik voel me verantwoordelijk."

"We moeten nu de Europa League winnen, ook al horen we daar als Barcelona niet thuis. Ik hou van deze club. Er is nu een gevoel van hulpeloosheid, maar we zullen er alles aan doen om Barça terug te brengen", klonk het.

Vooral de manier waarop de uitschakeling gebeurde, viel hem zwaar. Bayern domineerde van begin tot einde. "3-0 is een terecht resultaat. Bayern was veel beter, superieur. We probeerden hoog druk te zetten, maar we werden overvallen. Dat is ook de harde realiteit."