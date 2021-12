Speler van KV Mechelen afgevoerd naar ziekenhuis: "Ik ben er zelf niet goed van"

KV Mechelen speelt zondag op bezoek bij competitieleider Union SG. Dat zal echter met heel wat afwezigen zijn.

KV Mechelen moet het zondag naast het waslijstje aan afwezigen ook nog eens stellen zonder Sheldon Bateau en Gustav Engvall.

Bateau was wat verkouden en legde nadien een positieve coronatest af. Hij zit momenteel in quaraintaine. Engvall raakte op training geblesseerd aan de enkel en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

“Ik ben er zelf niet goed van”, zei Wouter Vrancken op zijn persbabbel. “Gustav had zo hard gewerkt om er weer te staan en zichzelf uit een mentaal moeilijke periode geknokt. Hij was klaar om weer los te barsten. Het is niet te geloven hoe de pech hem blijft achtervolgen.”