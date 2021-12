Makelaar Haaland krabbelt terug: "Het is niet zeker dat hij deze zomer zal vertrekken"

Is Mino Raiola de machtigste man in het voetbal?

De Italiaans-Nederlandse spelersmakelaar heeft alvast enkele grote namen in zijn portefeuille waaronder Erling Haaland, het meest gewilde talent ter wereld.

Afgelopen week vertelde Raiola bij Sport1 dat Haaland deze zomer zal vertrekken naar één van de volgende vier ploegen: Bayern, Barcelona, Real Madrid en Manchester City.

Nu lijkt Raiola toch verkeerd geciteerd te zijn geweest door de website, dat verduidelijkt hij op zijn socials. "De vier clubs die ik noemde, waren enkel een voorbeeld. Als hij vertrekt, zal het naar een van de top 15 Europese clubs zijn. Nu moet Erling zich op het voetbal focussen, er zijn nog geen onderhandelingen lopende."

"Vervolgens is het nog niet zeker dat hij deze zomer zal vertrekken. Misschien vertrekt hij pas een jaar later", ontkracht Raiola de geruchten die hij zelf gestart had door een interview te geven.