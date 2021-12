Makelaar Lukaku verzekert: "Romelu keert nog terug naar Italië"

Is Chelsea niet het eindstation voor Romelu Lukaku? Als we zijn makelaar Federico Pastorello mogen geloven niet.

Ondertussen heeft Big Rom al voor heel wat clubs gespeeld: Anderlecht, Chelsea, West Brom, Everton, Manchester United, Inter Milaan en dan opnieuw Chelsea.

Zijn status als een van de beste spitsen ter wereld heeft hij vooral verworven bij Inter nadat hij I Nerazzurri naar de titel leidde. Lukaku was hot in Italië toen hij ervoor koos om opnieuw richting zijn oude liefde Chelsea te trekken.

In een interview met de Italiaanse krant Tuttosport vertelt Lukaku's makelaar Federico Pastorello dat Lukaku nog zal terugkeren naar de laars. "We zullen hem op een dag opnieuw in de Serie A aan het werk zien. Hij houdt van Italië maar nu is het aan Chelsea om te profiteren van zijn kwaliteiten", klinkt het lovend.