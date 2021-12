Patrick Vervoort haalt uit naar Beerschot: "Soms vergeten ze op 't Kiel dat voetbal ook serieus is"

Beerschot geeft vanavond Eupen partij in de Jupiler Pro League. Er moet dringend iets in gang schieten wil de club zich nog redden.

Patrick Vervoort speelde met Beerschot in de jaren ‘80 geregeld tegen de degradatie. “Ik kan me niet herinneren dat ik verkrampt speelde door de degradatiestress”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. “Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor veel jonge spelers voor een bepaalde verlamming zorgt.”

“Ik weet ook nog goed dat het groot feest was als we dan eens een match wonnen. Dat is typisch Beerschot. Daar kan je altijd plezier maken. Soms vergeten ze op 't Kiel dat voetbal ook serieus is. Pas toen ik bij Beerschot vertrok, had ik door hoe atypisch die club is.”

Bij Anderlecht merkte hij hoe het echt was om profvoetballer te zijn. “De beleving op training, de kwaliteit van de spelerskern en de structuur van die club kon je absoluut niet vergelijken met Beerschot. Ik ben blij dat Beerschot mij gemaakt heeft als mens en als voetballer, maar ik moest er weg om carrière te kunnen maken.”