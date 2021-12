New York City zorgt voor een première met titel in de MLS

New York City heeft prijs. De Amerikaanse tak van Manchester City heeft voor een première getekend.

De eerste titel is binnen in de MLS voor New York City, al moesten ze daarvoor wel tot het gaatje gaan tegen Portland Timbers.

Afgelopen nacht kwam het tot strafschoppen om het verschil te maken tussen beide ploegen en daarin haalde New York het dus.

Mora en Valeri zorgden voor missers, waardoor Callens de ploeg van onder meer ex-Kortrijkzaan Maxime Chanot naar de eindzege kon trappen.