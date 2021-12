Barcelona is dé grote pleitbezorger voor de Super League en daar hebben de Catalanen deze reden voor

FC Barcelona is een schim van de grootmacht die het de voorbije jaren was. En net daarom blijven de Catalanen één van dé drijvende krachten achter een Super League. Is die competitie één van de enige opties terug naar de top?

In La Liga speelt FC Barcelona geen enkele rol van betekenis, terwijl de Catalanen na de jaarwisseling veroordeeld zijn tot de Europa League. En toch wil Barça koste wat kost de Super League boven de doopvont houden. De nieuwe Europese supercompetitie verdween even snel als de komst werd aangekondigd, maar Real Madrid, Juventus FC en FC Barcelona blijven achter de schermen werken aan de Super League. Vooral Barça is tegenwoordig pleitbezorger. Enige weg terug? En dat heeft een reden. Joan Laporta beseft dat er géén geld is én dat een groene boekhouding de enige weg terug naar de top is. En waar kan dat geld héél snel gevonden worden? Juist: bij de Super League.