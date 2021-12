Kortrijk kan opnieuw naar boven kijken: "Wist vooraf al dat we nooit zouden verliezen" en "Dat is een goede zaak"

KV Kortrijk heeft er nog eens een nuttige driepunter bijgepakt en kan zo opnieuw een beetje meer naar boven kijken dan naar beneden. En dus was er tevredenheid bij De Kerels.

Er komt snel een midweekwedstrijd aan tegen KV Oostende, maar daar staat plots opnieuw eerder positieve dan negatieve druk op.

De Kustboys kunnen niet over De Kerels springen, bij winst loert zelfs de top-8 helemaal om de hoek voor de Kortrijkzanen.

Goed gevoel

"De overwinning tegen OH Leuven was nuttig na een aantal gelijke spelen en het verlies tegen Cercle Brugge. Daardoor moeten we opnieuw iets minder naar beneden kijken en kunnen we iets geruster zijn", aldus Gilles Dewaele.

Een gevoel dat ook leefde bij goalgetter van dienst Trent Sainsbury: "Maar we verloren de voorbije weken ook niet vaak, dus zo slecht was het behalve tegen Cercle Brugge niet qua vibe. Het was een wedstrijd waarvan ik vooraf het idee had dat we hem niet zouden verliezen. Ook op training was er al een goed gevoel deze week."