Lof voor 'de redder' Courtois zwelt alsmaar aan: "Verzekering van Ancelotti"

Thibaut Courtois speelde zich bij Real Madrid in de derby tegen Atletico nog maar eens in de kijker. Met enkele broodnodige saves zorgde hij voor een vierde cleansheet op rij.

Het gaat goed met Thibaut Courtois bij Real Madrid. Tegen Atletico toonde hij zich volgens Mundo Deportivo nogmaals als ‘de redder’.

Ook de andere sportkranten zijn enorm lovend over de Rode Duivel. Volgens Marca was hij bepalend met zijn saves. “Wanneer het nodig was, stond hij er opnieuw.”

“De doelman is de verzekering van Ancelotti”, stond er bij de Spaanse sportkrant AS te lezen. Ook Mundo Deportivo en El Debate spreken van een ‘steunpilaar’ en een ‘hoeksteen’ van de ploeg.

In de stand heeft Real Madrid nu al 13 punten voorsprong op de buren van Atletico.