"Ik heb vraagtekens bij de manier waarop Storck zijn spelers kleineerde"

Bernd Storck zijn komst naar Genk is te vergelijken met de spreekwoordelijke olifant in de porseleinwinkel. De nieuwe trainer van de Limburgers liet zijn spelers meteen verstaan wat hij vond van hun tactische kennis. En dat was er toch wel over, vindt analist René Vandereycken.

Storck zei na de nederlaag tegen Rapid Wenen dat hij verrast was over het tactische niveau, of alvast het gebrek daaraan. Hij ging zelfs verder door te zeggen dat de opdrachten die hij voor jeugdspelers zou geven te hoog gegrepen waren. “Ik heb vraagtekens bij de manier waarop Bernd Stork aan zijn opdracht is begonnen bij Genk", aldus René Vandereycken. "Niet omwille van de nederlaag in Gent, wel door de manier waarop hij zijn spelers kleineerde na Rapid Wien. Daarmee viel hij niet alleen de spelers aan, maar ook zijn voorganger en zelfs jeugdopleiders, onder meer die van Genk. Zijn spelers werden misschien niet opgeleid naar zijn ideeën, dat is mogelijk, maar dat ze niets zouden hebben aangeleerd, is onzin. Hij zei dat ze als staf anderhalf uur nodig hadden om alle fouten van de eerste twintig minuten te bespreken. Zulke dingen hou je intern."