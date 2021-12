Rondje op de Europese velden: Manchester City én Bayern München halen snoeihard uit en leggen er samen twaalf in het mandje

Niet alleen in de Jupiler Pro League staan er midweekwedstrijden op het programma. Ook in Engeland en Duitsland staan er wedstrijden op het programma. Manchester City en Bayern München haalden snoeihard uit.

Manchester City 7 - 0 Leeds United

The Citizens legden er maar liefst zeven in het mandje bij Leeds United. Kevin De Bruyne was goed voor twee doelpunten. Manchester City verstevigt zo de leidersplaats in de Premier League.

VfB Stuttgart 0 - 5 Bayern München

VfB Stuttgart zal zich het bezoek van Bayern München ook nog even herinneren. Der Rekordmeister dendert als een sneltrein naar de Duitse landstitel. Serge Gnabry en Robert Lewandowski zorgden met respectievelijk drie en twee doelpunten voor het scoreverloop.

Overige wedstrijden:

Norwich City 0 - 2 Aston Villa

Arminia Bielefield 2 - 0 VfL Bochum

Mainz 05 - 4 - 0 Hertha BSC

VfL Wolfsburg 2 - 3 1.FC Köln