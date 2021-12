Real Madrid verspilt geen tijd meer aan Hazard: "Er is geen betere speler in de wereld"

Eden Hazard lijkt bij Real Madrid al lang vergeten te zijn. Vinicius krijgt dan ook overal de lof en eer die hem nu toekomt.

Eden Hazard is volledig uit de picture in de Spaanse hoofdstad, los van het feit of hij nu nog geblesseerd is of niet.

Want zelfs als Hazard fit zou zijn, willen ze bij Madrid alleen maar Vinicius zien. “Op dit moment is er geen betere speler in de wereld dan hij”, schrijft Marca.

Vinicius deelde afgelopen weekend twee assists uit tegen Atletico. Thibaut Courtois deed de rest voor Real. “Dat de titel nu al zo goed als binnen is, is helemaal te danken aan Vinicius”, schrijft de Real-gezinde krant nog.

Zijn 12 goals en negen assists dit jaar zijn al meer dan Hazard in 2,5 jaar haalde.