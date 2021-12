Bernd Storck (Genk) moet het tegen Charleroi zonder drie verdedigers doen, maar ziet twee sterkhouders terugkeren

Donderdagavond neemt Racing Genk het in de Cegeka Arena op tegen Sporting Charleroi. Na twee nederlagen wil Bernd Storck tegen de Carolo's de kentering eindelijk inzetten.

Evident wordt dat allerminst. Genk zit in een diep dal en tot overmaat van ramp dwaalde het coronaspook rond in Limburg. Net als tegen AA Gent moeten Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga en Carlos Cuesta ook de match tegen Charleroi volgen vanuit quarantaine.

Een opsteker voor Bernd Storck is de terugkeer van Bryan Heynen en Daniel Munoz. Zij zijn voldoende hersteld van de blessures die ze opliepen op het veld van KV Mechelen en behoren tot de 20-koppige selectie.

Bernd Storck blikt op de clubwebsite kort vooruit op de wedstrijd tegen Charleroi: "We hebben goed getraind, en de sfeer is best goed. Ik heb met de spelers gesproken. Ja, ze worden een beetje uitgedaagd nu, ik heb nogal wat veranderingen doorgevoerd. Maar we hebben ook echt een andere organisatie en structuur nodig. Mijn staf en ik zullen alles doen om hen beter te maken, op elk vlak. Stap voor stap komen we er wel. We zijn op de goeie weg. We rekenen voor morgen ook op de steun van onze fans, zoals in die tweede helft tegen Rapid. We hebben hen nodig."