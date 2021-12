Cijfers van promovendus worden steeds beter: "Beste aanval én verdediging? Verdienste van hele team"

De cijfers van Union worden steeds indrukwekkender. De 0-2 bij Zulte Waregem was zakelijk en zorgde voor een 27 op 30.

De Brusselaars scoorden ondertussen al 47 doelpunten in 19 wedstrijden, een gemiddelde van 2,47 per wedstrijd. Geen ploeg doet beter.

Bovendien heeft Union door de 4-3 nederlaag van Gent in Mechelen nu ook de beste defensie, met amper 18 tegentreffers.

Evolueren

"Dit team wil altijd winnen. Dat hebben we ook deze wedstrijd opnieuw uitgestraald. Dat we de beste aanval én beste verdediging hebben, dat is een verdienste van het hele team", is ook coach Mazzu duidelijk.

"Voor veel van mijn spelers is dit een nieuwe stap in hun carrière, maar iedereen is goed aan het evolueren. We willen blijven plezier hebben."