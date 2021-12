Club staat op het randje van uitgesloten te worden in Serie A

De Italiaanse competitie zou tegen het begin van volgend jaar wel eens een club kunnen verliezen. Dat zou voor heel wat problemen zorgen.

Nieuwkomer Salernitana dreigt te worden uitgesloten van de Serie A. De club zit in een moeilijke situatie, omdat eigenaar Claudio Lotito ook eigenaar is van Lazio.

Het is niet toegestaan dat iemand eigenaar van twee ploegen in dezelfde competitie is. Er zou een koper nog zijn om de club van Frank Ribery verder te laten spelen.

Als er geen koper gevonden wordt, dan wordt de club vanaf januari uitgesloten. Dat zou de competitie helemaal op zijn kop zetten.

Salernitana staat allerlaatste in de Serie A. La Lega heeft een voorstel gedaan om de club het seizoen te laten uitdoen en dan uit te sluiten. Het voorstel wordt op 28 december besproken.