In nasleep Operatie Propere Handen: grootschalig onderzoek naar belastingontduiking bij 18 Belgische profclubs

Spijtoptant Dejan Veljkovic hing tegenover het parket de vuile was buiten in ruil voor strafvermindering. De makelaar vertelde hoe constructies van zwart geld schering en inslag waren in zijn manier van werken.

Een dag na de ophefmakende Pano-reportage vertelde Vincent Van Peteghem (CD&V), minister van Financiën, aan VTM dat er een grootschalig fiscaal onderzoek naar belastingontduiking wordt gevoerd door de Bijzondere Belastinginspectie. Daarbij zouden liefst 18 (op 26) Belgische profclubs betrokken zijn. De clubs in kwestie riskeren een fikse geldboete. Of er ook sportieve gevolgen (puntenaftrek, degradatie...) aan dit onderzoek verbonden kunnen worden, is vooralsnog onduidelijk.