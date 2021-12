Real Madrid laat transferprijs van Eden Hazard zakken

Dat Eden Hazard moet uitkijken voor een nieuwe werkgever lijkt zo goed als zeker. Of dat al voor de wintermercato zal zijn is niet duidelijk.

De transferperiode komt eraan. Het is uitkijken wat Real Madrid met Eden Hazard zal doen. De eerste transfersom werd op 50 miljoen euro gezet.

Na het bod van 25 miljoen euro van West Ham United te hebben afgewezen, is in de Spaanse hoofdstad toch nagedacht over een prijsvermindering.

Volgens Defensa Central wil voorzitter Perez de prijs wat laten zakken. Hij zou tevreden zijn met een bedrag van minimaal 34,5 miljoen euro, of 30 procent van wat Hazard gekost heeft.