Hoelang kan sprookje Union nog duren? "Iedereen wil nu van ons winnen" en "Als leider winterstop in? Moet kunnen"

Wat er dit weekend ook zal gebeuren op de voetbalvelden, Union staat sowieso nog steeds op kop want voor speeldag 20 is de kloof vier punten. Hoever kan het sprookje van de leider gaan?

"We moeten uitkijken niet op het mes te lopen", meent Casper Nielsen. "Nu het steeds nadrukkelijker wordt dat we niet per toeval bovenaan staan, wil iedereen ons kloppen."

Maximale uithalen

Goalgetter Vanzeir is ook duidelijk: "We willen als leider de winterstop in, dat is ook wel mogelijk denk ik. We willen elke wedstrijd proberen te winnen en kijken hoever we komen."

En wat denkt coach Mazzu ervan? "We gaan het nu wedstrijd per wedstrijd bekijken. Plezier maken en er het maximale uithalen. Dan zien we wel."