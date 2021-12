De Ketelaere denkt na over zijn positie: "Ik denk dat ik als 'negen' carrière kan maken"

Charles De Ketelaere is dit seizoen de 'nummer 9' van Club Brugge geworden. Philippe Clement zocht een manier om al zijn beslissende spelers in het team te krijgen en dit was de oplossing. En De Ketelaere trok er zich niets van aan en deed gewoon zijn ding.

De Ketelaere begint zich ook een echte diepe spits te voelen. "Omdat ik op die positie echt wel impact kan hebben. Ik denk ook dat ik als negen carrière kan maken. Natuurlijk heb ik nog werkpunten. Maar onbewust groei je als speler. Kijk, ik train al vijf jaar op afwerken en nu vliegen ze er plots in", zegt hij in HLN. Maar een echte doelpuntenmachine, zoals Lewandowski, zal hij wel niet worden. “Dat zijn spitsen die al van hun vier jaar doelpunten maken. Ik had tot ik in de eerste ploeg van Club stond, nog nooit als ‘9' gespeeld. Een lange bal krijgen met een verdediger in je rug? Dat was nieuw voor mij. Ik heb het daar ook soms over met coach Carl (Hoefkens, red.). Dat ik nog veel meer als een spits moet denken. Vorig jaar trok ik te vaak naar de zijkanten, nu probeer ik centraler te blijven. Ook al heb je daardoor soms minder de bal.”





