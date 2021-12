Goed nieuws voor Manchester City: Pep Guardiola kan gewoon op de bank zitten tegen Newcastle na negatieve coronatest

Goed nieuws voor Pep Guardiola en Manchester City. De Spaanse trainer heeft namelijk toch negatief getest op het coronavirus, waardoor hij gewoon op de bank zal kunnen plaats nemen tegen Newcastle.

Pep Guardiola kon gisteren geen persconferentie geven bij Manchester City, omdat een sneltest voor een onduidelijk resultaat had gezorgd. Het was dus niet duidelijk of de Spaanse training dit weekend op de bank kon zitten voor de Premier League-wedstrijd tegen Newcastle.

Een PCR-test heeft nu echter voor meer duidelijkheid gezorgd. Guardiola heeft volgens Het Laatste Nieuws gewoon negatief getest, waardoor Manchester City hem dit weekend dus niet zal moeten missen voor haar wedstrijd in de Engelse competitie.