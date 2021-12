Van kwaad naar erger in Frankrijk, weer wedstrijd gestaakt en bestuurders gooien met verwijten naar elkaar: "Hij helpt het Franse voetbal zo om zeep"

Het is niet enkel bij ons dat het supportersgeweld de hand uitliep. In Frankrijk is het probleem nog vele malen groter. Daar moest vrijdagavond de zoveelste match stopgezet worden na ongeregeldheden met supporters.

De wedstrijd tussen Paris FC en Olympique Lyon moest gestaakt worden. Tijdens de rust werd er in de tribune vuurwerk afgestoken en supporters renden het veld op. De wedstrijd werd niet meer hervat. Bij Paris FC wezen ze naar Lyon. "Ik ben gedesillusioneerd en boos", zei Paris-voorzitter Pierre Ferracci tegen RMC Sport. "Het was een leuke wedstrijd en veel mensen waren erbij, waaronder families met kinderen. En toen moest een groep idioten het verpesten, zoals gewoonlijk. Deze idioten maken deel uit van de fanatieke aanhang van Lyon." "Dit is een maatschappelijk probleem. Wij hebben hier een verantwoordelijkheid, maar het eerste vuurwerk werd niet gegooid door onze fans", zei Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas. Waarop Ferracci ook weer reageerde. "Gedeelde verantwoordelijkheid? Wij hebben de afgelopen jaren nooit problemen met supporters gehad, terwijl het er in de Ligue 2 best hard aan toe kan gaan. Maar clubs als Lyon en Marseille doen er goed aan om naar zichzelf te kijken en deze idioten aan te pakken. De politie doet ook te weinig. Aulas maakt het alleen maar erger met zijn uitspraken. Het is waanzin. Ik heb hem gezegd dat hij het Franse voetbal de afgrond in helpt als hij zo doorgaat."



