Opbod kan beginnen: 'Napoli, AC Milan en Sevilla azen op defensieve sterkhouder KRC Genk'

Bij KRC Genk lijkt het er steeds meer op dat een sterkhouder uit de defensie wel eens zou kunnen verkassen.

Jhon Lucumi speelt sinds de zomer van 2018 in België bij KRC Genk. Voor 2,5 miljoen euro plukten ze hem toen weg bij Deportivo Cali, een club uit zijn thuisland Colombia.

Intussen speelde de centrale verdediger al meer dan 100 wedstrijden in het shirt van Genk en doet hij het meer dan goed bij zijn ploeg.

Italië of Spanje

Het is ook de clubs uit het buitenland niet ontgaan. Sevilla toonde al even interesse, nu is er ook vanuit Italië interesse ontstaan.

AC Milan én Napoli zouden hem allebei graag willen. De marktwaarde van Lucumi ligt volgens Transfermarkt ondertussen al op 13 miljoen euro.